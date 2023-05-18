"نفط الكويت": الإنفاق الرأسمالي سيتراوح بين 11 و13 مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الكويت" أحمد جابر العيدان، إن قيمة المشاريع الرأسمالية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بما يتراوح بين 11 و13 مليار دينار "35.90 مليار إلى 42.43 مليار دولار".

وأوضح العيدان في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية، أن هذا الإنفاق سيتوزع بين مشاريع حفر آبار وبناء منشآت جديدة وتحسين أخرى، إلى جانب مشاريع لمعالجة وحقن المياه.

وأضاف أن نسبة المشاريع الخاصة بالمحافظة على الإنتاج في "نفط الكويت" تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي المشاريع الرأسمالية، وذلك نتيجة لتقادم مكامن الشركة وارتفاع معدلات المياه المنتجة.

وأرجع المسؤول الكويتي ذلك لطبيعة الصناعة النفطية، مؤكداً الحاجة لمساهمة شركات النفط العالمية لتطوير المكامن، لما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة وخبرات متقدمة في تطوير مثل هذه المكامن.