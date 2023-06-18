إسرائيل تربط بين أوروبا وآسيا بكابل ألياف ضوئية

وقالت الوزارة في بيان إن "شركة خطوط الأنابيب (أوروبا آسيا) ستمد الكابل على امتداد خط أنابيب النفط الذي تشغله بين ميناء عسقلان على البحر الأبيض المتوسط، ​​وإيلات على البحر الأحمر".

ولفتت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن أي شركة اتصالات مرخصة في إسرائيل سيتسنى لها استخدام الكابل الذي سيتصل بكابلات تحت البحر من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.