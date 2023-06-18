إسرائيل تربط بين أوروبا وآسيا بكابل ألياف ضوئية
تعتزم إسرائيل مدّ كابل من الألياف الضوئية بطول يبلغ 254 كيلومتراً بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما سيوفر رابطاً مستمراً بين أوروبا ودول عربية وآسيا، على ما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد.
أي شركة اتصالات مرخصة في إسرائيل سيتسنى لها استخدام الكابل الذي سيتصل بكابلات تحت البحر من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط
وزارة المالية الإسرائيلية
وقالت الوزارة في بيان إن "شركة خطوط الأنابيب (أوروبا آسيا) ستمد الكابل على امتداد خط أنابيب النفط الذي تشغله بين ميناء عسقلان على البحر الأبيض المتوسط، وإيلات على البحر الأحمر".
ولفتت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن أي شركة اتصالات مرخصة في إسرائيل سيتسنى لها استخدام الكابل الذي سيتصل بكابلات تحت البحر من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.