الحكومة العراقية توافق على أكبر موازنة في تاريخ البلاد

ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة، من تقديم موازنة عام 2022؛ بسبب تحولها إلى "تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة، إثر الأزمة السياسية؛ ما يجعل هذه الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد.

ويوم أمس، أعلنت وزارة المالية الانتهاء من مسوّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، إن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

ومن المقرّر أن تركّز موازنة 2023 على الأولويات التنموية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة.