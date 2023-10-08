بريطانيا.. حكومة سوناك تشرف على أكبر زيادة في ضريبة الدخل منذ نصف قرن
أظهر تحليل أجرته "مؤسسة القرار" بأن حكومة ريشي سوناك تشرف على تنفيذ أكبر زيادة في ضريبة الدخل في المملكة المتحدة منذ نصف قرن على الأقل، وهي خطوة من المتوقع أن تدر 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وتأتي هذه الزيادة الضريبية البارزة نتيجة تجميد عتبات ضريبة الدخل لمدة ست سنوات، ومن المقرر تنفيذها بالكامل بحلول الفترة 2027-2028.
ووفقا للتحليل الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان"، سيشهد المكلفون في الفئات ذات الدخل الأعلى، زيادة سنوية تصل إلى 3,700 جنيه إسترليني على ضرائبهم.
وأثارت نتائج تحليل مؤسسة القرار، التي تركز على تحسين مستويات المعيشة للأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، المخاوف بين أعضاء حزب المحافظين الذين يدعون إلى خفض الضرائب، إذ تعهد أكثر من 30 نائباً من الحزب مؤخراً بعدم دعم المزيد من الزيادات الضريبية.
وواجه سوناك اتهامات بتطبيق "ضريبة خفية" على الدخل هذا العام بما يتجاوز المبالغ المدرجة في الميزانية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة بأسرع معدل منذ ثلاثة عقود.
بدوره، دافع المتحدث باسم وزارة الخزانة عن موقف الحكومة البريطانية، مشدداً على أن عبء الضرائب في المملكة المتحدة لا يزال أقل من نظيره في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وأشار إلى أنه تم إعفاء ثلاثة ملايين شخص من دفع الضرائب تماما منذ عام 2010، لرغبة سوناك في تقليل العبء الضريبي بشكل أكبر.
المصدر: صحيفة "ذا غارديان" البريطانية