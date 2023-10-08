بريطانيا.. حكومة سوناك تشرف على أكبر زيادة في ضريبة الدخل منذ نصف قرن

أظهر تحليل أجرته "مؤسسة القرار" بأن حكومة ريشي سوناك تشرف على تنفيذ أكبر زيادة في ضريبة الدخل في المملكة المتحدة منذ نصف قرن على الأقل، وهي خطوة من المتوقع أن تدر 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وتأتي هذه الزيادة الضريبية البارزة نتيجة تجميد عتبات ضريبة الدخل لمدة ست سنوات، ومن المقرر تنفيذها بالكامل بحلول الفترة 2027-2028.

ووفقا للتحليل الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان"، سيشهد المكلفون في الفئات ذات الدخل الأعلى، زيادة سنوية تصل إلى 3,700 جنيه إسترليني على ضرائبهم.