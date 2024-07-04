logo
اقتصاد

مع ارتفاع التضخم.. زيادة سرقات التجزئة في ألمانيا

مع ارتفاع التضخم.. زيادة سرقات التجزئة في ألمانيا
محلات التجزئة (تعبيرية)المصدر: رويترز
ترجمات
ترجمات
04 يوليو 2024، 7:11 ص

مع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، ارتفعت سرقات التجزئة في ألمانيا، ما كلف المتاجر 3 مليارات دولار كندي.

ووفق موقع "أم أس أن" الأمريكي، أفاد معهد أبحاث التجزئة EHI بأن سرقات المتاجر أصبحت مشكلة متزايدة الأهمية لتجار التجزئة في ألمانيا.

ووفقاً للنتائج التي توصل إليها، فقد سرق اللصوص بضائع بقيمة 3 مليارات دولار كندي في العام الماضي، ما يعني أن الأضرار كانت أعلى بنسبة 15٪ عن العام السابق.

وكتبت البوابة الإلكترونية لمجموعة RND أنه وفقًا لدراسة EHI، زاد عدد السرقات في محلات البقالة والملابس والصيدليات.

يسهم في هذا الوضع عدة أسباب. وقال مؤلف الدراسة فرانك هورست "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وجد بعض الناس أنفسهم في صعوبات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".

أخبار ذات علاقة

بعد 4 سنوات من تطبيقه.. "قانون قيصر" يفاقم التضخم وينهك الاقتصاد السوري

 نقص الموظفين

ومن المشاكل الأخرى التي تمت الإشارة إليها هي النقص في القوى العاملة المؤهلة في قطاع التجزئة. في الوقت الحالي، يوجد في العديد من المتاجر عدد أقل من الموظفين؛ ما يسهل السرقة على اللصوص.

ويعد الكحول ومنتجات التبغ ومستحضرات التجميل ومشروبات الطاقة وأغذية الأطفال والقهوة من أكثر السلع شيوعًا بين اللصوص في محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصومات. 

ألمانيا

أخبار ذات صلة

"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يسجلان مستويات إغلاق قياسية‎
"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يسجلان مستويات إغلاق قياسية‎
فوران بئر نفطي وخروجه عن السيطرة في ليبيا
فوران بئر نفطي وخروجه عن السيطرة في ليبيا
النفط يهبط وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
النفط يهبط وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
أوروبا تفرض رسوماً جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية
أوروبا تفرض رسوماً جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC