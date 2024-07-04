مع ارتفاع التضخم.. زيادة سرقات التجزئة في ألمانيا

مع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، ارتفعت سرقات التجزئة في ألمانيا، ما كلف المتاجر 3 مليارات دولار كندي.

ووفق موقع "أم أس أن" الأمريكي، أفاد معهد أبحاث التجزئة EHI بأن سرقات المتاجر أصبحت مشكلة متزايدة الأهمية لتجار التجزئة في ألمانيا.

ووفقاً للنتائج التي توصل إليها، فقد سرق اللصوص بضائع بقيمة 3 مليارات دولار كندي في العام الماضي، ما يعني أن الأضرار كانت أعلى بنسبة 15٪ عن العام السابق.

وكتبت البوابة الإلكترونية لمجموعة RND أنه وفقًا لدراسة EHI، زاد عدد السرقات في محلات البقالة والملابس والصيدليات.

يسهم في هذا الوضع عدة أسباب. وقال مؤلف الدراسة فرانك هورست "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وجد بعض الناس أنفسهم في صعوبات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".

نقص الموظفين

ومن المشاكل الأخرى التي تمت الإشارة إليها هي النقص في القوى العاملة المؤهلة في قطاع التجزئة. في الوقت الحالي، يوجد في العديد من المتاجر عدد أقل من الموظفين؛ ما يسهل السرقة على اللصوص.

ويعد الكحول ومنتجات التبغ ومستحضرات التجميل ومشروبات الطاقة وأغذية الأطفال والقهوة من أكثر السلع شيوعًا بين اللصوص في محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصومات.