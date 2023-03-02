بعد 48 ساعة من استعادته.. إيلون ماسك يخسر لقب "أغنى رجل في العالم"
خسر الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، لقب "أغنى رجل في العالم" مجددا، بعد 48 ساعة فقط من استعادته، وذلك بعد أن فشلت شركة تسلا في تحقيق توقعات المستثمرين في "يوم المستثمر".
وانخفضت ثروة إيلون ماسك في نهاية التداول، يوم الأربعاء، بحوالي 1.91 مليار دولار دفعة واحدة، لتصبح 184 مليار دولار، مما يعني أن إيلون خسر المركز الأول على قائمة أغنى الأثرياء في العالم لصالح قطب السلع الفاخرة الفرنسي "برنارد أرنو" الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ".
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها أرنو إيلون ماسك على القائمة، إذ احتفظ إيلون باللقب لمعظم عام 2022، لكنه فقده في ديسمبر، قبل أن يستعيده يوم الاثنين الماضي لوهلة قصيرة ويفقده مرة أخرى في نهاية يوم الأربعاء.
وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 1.7٪ في نهاية يوم الأربعاء، وانخفضت بنسبة 6 ٪ أخرى صباح الخميس بعد أن فشل يوم المستثمر الأول للشركة في إثارة إعجاب المستثمرين.
وفي الحدث، ركز ماسك حديثه على كشف لمدة 4 ساعات متواصلة على "الخطة الرئيسية الثالثة" للشركة، والتي تبلغ قيمتها 10 تريليونات دولار للتخلص من الوقود الأحفوري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول الجدول الزمني أو أي من منتجات تسلا الجديدة.