بعد 48 ساعة من استعادته.. إيلون ماسك يخسر لقب "أغنى رجل في العالم"

خسر الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، لقب "أغنى رجل في العالم" مجددا، بعد 48 ساعة فقط من استعادته، وذلك بعد أن فشلت شركة تسلا في تحقيق توقعات المستثمرين في "يوم المستثمر".

وانخفضت ثروة إيلون ماسك في نهاية التداول، يوم الأربعاء، بحوالي 1.91 مليار دولار دفعة واحدة، لتصبح 184 مليار دولار، مما يعني أن إيلون خسر المركز الأول على قائمة أغنى الأثرياء في العالم لصالح قطب السلع الفاخرة الفرنسي "برنارد أرنو" الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ".