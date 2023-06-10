مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

قال أحد أقوى المصرفيين في موسكو لرويترز، إن نهاية هيمنة الدولار الأمريكي قريبة مع صعود اليوان الصيني، مضيفا أن بقية العالم يرى خطر محاولة الغرب الفاشلة لتركيع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر البنوك الروسية، الذي تسيطر عليه الدولة، إن الأزمة كانت إيذانا بتغيرات كاسحة في الاقتصاد العالمي، تقوض العولمة، في الوقت الذي كانت فيه الصين تتولى زمام القوة الاقتصادية العالمية الكبرى.