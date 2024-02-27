السعودية تطرح نوعين جديدين من الوقود في الأسواق

أعلنت وزارة الطاقة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق.

ولم تُردْ الوزارة في بيان رسمي لها، أي تغيير في أسعار الوقود الجديد المطروح، لكنها بيّنت أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل.

وقالت الوزارة إن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، ويُسهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".