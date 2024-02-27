السعودية تطرح نوعين جديدين من الوقود في الأسواق
أعلنت وزارة الطاقة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق.
ولم تُردْ الوزارة في بيان رسمي لها، أي تغيير في أسعار الوقود الجديد المطروح، لكنها بيّنت أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل.
وقالت الوزارة إن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، ويُسهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".
وأوضحت وزارة الطاقة أن طرح هذين المنتجين يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع الخطط التنموية للمملكة.
وأضافت الوزارة أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار "اقتصاد الوقود السعودي"، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة.
وتبلغ أسعار منتجات الطاقة في السعودية لشهر فبراير/شباط الجاري، 2.18 ريال للتر البنزين 91 أوكتان، فيما يبلغ سعر بنزين 95 أوكتان 2.33 ريال، بينما يباع الديزل بـ 1.15 ريال للتر.