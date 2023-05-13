الاتحاد الأوروبي وأمريكا بصدد التعهد بإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن الصين

أظهرت مسودة بيان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتعهدان في اجتماع يُعقد الشهر الجاري باتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالصين بشأن ممارساتها غير السوقية.

كما يتجه الطرفان، إلى التنسيق فيما بينهما تجاه ضوابط التصدير على أشباه الموصلات والسلع الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر ومسؤولون كبار آخرون في النسخة الرابعة من اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مدينة لوليو بالسويد يومي 30 و31 أيار/ مايو.