باريس.. ميثاق مالي عالمي جديد يواجه تبعات التغيرات المناخية ويكافح الفقر

اجتمع نحو 50 رئيس دولة وحكومة في باريس، يومي الخميس والجمعة، في قمة تهدف إلى "ميثاق مالي عالمي جديد".

وتسعى القمة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وضع حجر الأساس لنظام مالي عالمي جديد، يمكّن الدول النامية من مواجهة تبعات تغير المناخ، ومكافحة الفقر.

وخلال افتتاح القمة، دعا ماكرون إلى "صدمة مالية عامة"، ورفع التمويل الخاص لمساعدة الدول الفقيرة.

وبحسب بيان لقصر الإليزيه، نقلته وكالة "فرانس برس"، تسعى باريس إلى محاولة إعادة تشكيل النظام لاقتصادي العالمي، وطرح فكرة "إنشاء عقد جديد بين الشمال والجنوب".

وناقش المجتمعون، الحاجة لتخصيص أموال طائلة لمواجهة آثار أزمة تغير المناخ، ومكافحة الفقر.