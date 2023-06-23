باريس.. ميثاق مالي عالمي جديد يواجه تبعات التغيرات المناخية ويكافح الفقر
اجتمع نحو 50 رئيس دولة وحكومة في باريس، يومي الخميس والجمعة، في قمة تهدف إلى "ميثاق مالي عالمي جديد".
وتسعى القمة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وضع حجر الأساس لنظام مالي عالمي جديد، يمكّن الدول النامية من مواجهة تبعات تغير المناخ، ومكافحة الفقر.
وخلال افتتاح القمة، دعا ماكرون إلى "صدمة مالية عامة"، ورفع التمويل الخاص لمساعدة الدول الفقيرة.
وبحسب بيان لقصر الإليزيه، نقلته وكالة "فرانس برس"، تسعى باريس إلى محاولة إعادة تشكيل النظام لاقتصادي العالمي، وطرح فكرة "إنشاء عقد جديد بين الشمال والجنوب".
وناقش المجتمعون، الحاجة لتخصيص أموال طائلة لمواجهة آثار أزمة تغير المناخ، ومكافحة الفقر.
وبحسب صحيفة "لوموند"، فإن أحد الأهداف الرئيسة لهذه القمة هو مناقشة الهيكل المالي الدولي والمؤسسات النقدية العالمية (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)، وتكييفها لمواجهة التحديات العصرية.
وأضافت الصحيفة، أن "دول الجنوب الفقيرة وجدت نفسها محاصرة، بمواجهة أزمات متتالية مثل كورونا، والتضخم الاقتصادي العالمي، والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أثّر سلبًا للغاية على اقتصادها وعمليات التنمية فيها".
وتعتبر هذه الدول أن الحصول على تمويلات لمشاريع داخلية من البنك، وصندوق النقد الدوليين، أمر صعب للغاية.
ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذه الدول تحتاج لمساعدات سريعة وعاجلة لمواجهة موجات الجفاف والفقر والكوارث البيئية المتتالية، وللتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
من جانبها، أشادت مديرة منظمة "وان" ديزيريه أسوغبافي، بموقف البلدان المتقدمة معتبرة أنها "التزمت بالفعل بتخصيص 0.7% من ثرواتها للبلدان النامية، والمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار لمواجهة تبعات التغير المناخي، ولكن حتى الآن لم يتم توزيع هذه الأموال، إلا جزئيًا.
بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في خطاب ألقته، صباح الخميس، في باريس، إن بلادها "ستضغط" من أجل مشاركة الجهات الدائنة للدول الفقيرة في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحدثت عن تعهد زعماء 13 دولة منها: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، والبرازيل، وبريطانيا، "بالمضي قدمًا لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل انتقال إيكولوجي عادل وموحد".
ضرائب
وتقدمت عدة جمعيات مدنية ومنظمات غير حكومية بأفكار من شأنها إيجاد مصادر لتمويل أهداف القمة، إحداها كانت فرض ضرائب على كبار الملوثين، خاصة شركات التنقيب واستخراج النفط.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أرسلت 12 جمعية التماسًا للرئيس الفرنسي لجمع أكثر من 24 ألف توقيع بهدف فرض ضرائب على الصناعات النفطية.
وبحسب أخبار كانت متداولة قبيل افتتاح القمة، سيتم فرض ضرائب إضافية على قطاع النقل البحري فقط.
ويناقش القادة المجتمعون في باريس كذلك آلية فرض ضرائب أخرى، ووسائل مجدية لتمويل خطط مواجهة تغير المناخ والفقر، مثل إعادة هيكلة ديون الدول الصغيرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الخطط.
وعقب هذه القمة، ستوضع الدول الغنية في مواجهة وعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا كمساعدات للدول الفقيرة.
المصادر: صحيفتا لوموند ولوفيغارو ووكالة فرانس برس.