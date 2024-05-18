الصين "تفوز" بأول مشروع لإنتاج الليثيوم في مالي

أعلنت السلطات الانتقالية المالية، توصلها إلى اتفاق مع شركة "جانفينج ليثيوم" الصينية، لتشغيل منجم قولامينا جنوبي البلاد، بحلول شهر أغسطس المقبل.

وتدخل مالي بذلك إلى دائرة منتجي الليثيوم، وهي مادة معدنية نادرة تتنافس عليها الصين مع الأمريكيين والأوروبيين.

ويُعد هذا المشروع أول منجم لليثيوم في مالي، ومن الممكن أن يجعل البلاد المنتج الرائد لهذا المعدن في غرب أفريقيا، حيث تبلغ مساحة قولامينا 100 كيلومتر مربع، وتقدر الاحتياطيات المثبتة والمحتملة، بأكثر من 50 مليون طن، مع تركيز عالٍ من الليثيوم، بحسب بيانات شركة استرالية انسحبت من المشروع قبل فترة.

عقد طويل الأمد

وسيسمح الاتفاق الذي أعلنته السلطات الانتقالية المالية، بعد ستة أشهر من المفاوضات، لشركة جانفينج ليثيوم الصينية ببدء الإنتاج، في أغسطس المقبل، في حال اكتمال العمل النهائي، وبعقد لمدة 21 عاما وفق ما كشفت الصحافة المالية.

وبفضل تطبيق قانون التعدين الجديد الذي تم اعتماده العام الماضي، ستعود 35% من إيرادات المنجم إلى مالي، وسيتم منح 51% من التعاقد من الباطن لشركات مالية.

ويؤكد وزير الاقتصاد المالي، ألوسيني سانو، أنه من المتوقع أن يجلب المنجم أكثر من 100 مليار فرنك أفريقي (حوالي 160 مليون دولار) سنويا لخزانة الدولة، وسيتم تخصيص ربع المبلغ للتنمية المحلية.