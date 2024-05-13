تركيا تقر خطة على ثلاث سنوات لخفض التضخم

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان.

وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك خلال عرض الخطة في أنقرة "أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة. إنّ انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10% أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام".

وأوضح الوزير أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان، بحسب "فرانس برس".

وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.

كذلك وعد الوزير بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية.