رئيسة المركزي الأوروبي: التضخم الأساسي سيظل مرتفعا على المدى القريب

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، سيظل مرتفعا على المدى القريب ومن ثم فإن رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر "أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد".

ورفع البنك بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/تموز، وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس/آذار.

وأضافت لاجارد في تصريحات لمجموعة "فوسينتو" الإعلامية الإسبانية، أن الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا "مرجحة جدا جدا"، وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، "قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة".

وأشارت إلى أنه "على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعا"، وتابعت: "علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة وسنفعل ذلك"، وفق قولها.