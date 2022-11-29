3 دول تؤيّد دعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

وقال القاضي الأميركي مارك وولف الذي يقود الحملة، إن المحكمة "ستركّز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم".

وقال في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن "ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل".

ووقّعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة ترمي إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.