قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس: إن الاقتصاد الأميركي هو "الأقوى في العالم"، بعد أرقام النمو التي سجلتها بنسبة 2,8 %، في الفترة بين نيسان/أبريل، وحزيران/ يونيو، بارتفاع نسبته 1,4 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشاد بايدن، بأرقام النمو القوية للاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن أمامه "المزيد من العمل"، في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض، لزيادة نسبة النمو.

وأضاف بايدن الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي: أن "نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا".

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية، الخميس، أن نمو الاقتصاد الأمريكي، فاق التوقعات في الفصل الثاني، مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات، رغم معدلات الفائدة المرتفعة.

وقالت وزارة التجارة:" إن أكبر اقتصاد في العالم، سجّل نموا بنسبة ( 2,8 %)، في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، بارتفاع نسبته 1,4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

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وكان خبراء الاقتصاد الأمريكيين، توقعوا نموا بنسبة 1,9 %.