لتخفيف الأزمة.. مشروع أوروبي للربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية وقعت اتفاقية مع شركة "تيرنا" لتمويل ربط الكهرباء بين إيطاليا وتونس عبر جسر الطاقة غير المرئي، المسمى "الميد" بـ 307 ملايين يورو.

وأضافت الوكالة، يتطلب المشروع الذي أطلقته وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية استثمارات إجمالية تبلغ نحو 850 مليون يورو.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية خصصت لأول مرة 307 ملايين يورو من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لتطوير المشاريع الرئيسة لتعزيز البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي لدولة عضو ودولة ثالثة.

ونقلت الوكالة عن جوزيبينا دي فوجيا، الرئيس التنفيذي لشركة "تيرنا" قولها، إن "الميد سيعمل على تطوير الطاقات المتجددة، وفي الوقت نفسه، ستسمح المزايا الاقتصادية والصناعية، بجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة".