تقرير: إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة

تجاوزت إسرائيل سويسرا في غلاء المعيشة، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وحصلت على توصيف "الأعلى تكلفة للمعيشة" بين دول المنظمة البالغ عددها 38 دولة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أن الأسعار في إسرائيل كانت أعلى بنسبة 38% من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك، في دراسة شهرية حديثة أجرتها المنظمة، تراجعت إسرائيل إلى المركز الرابع من حيث تكاليف المعيشة، بعد إيرلندا وأيسلندا وسويسرا.

ويعزو بعض الاقتصاديين الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة إلى ارتفاع قيمة الشيكل خلال العقود الماضية، فيما يشير آخرون إلى أزمة سوق الإسكان ومسألة القدرة التنافسية المحدودة في بعض قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي مثل الغذاء والزراعة.

وعلى الرغم من الإصلاحات في مجال الخدمات المصرفية وصناعة الأغذية، فإن مؤشر تكلفة المعيشة مستمر في الارتفاع، ما أثار غضبا شعبيا.

وفي الشهر الماضي، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ثلاثة أهداف رئيسية لحكومته لعام 2023، بما في ذلك “ثورة” في تكلفة المعيشة.

وتعهد قائلا: “إننا نضع حدا للوضع السخيف الذي يدفع فيه المواطنون الإسرائيليون أكثر من أوروبا، اتخذت الحكومة قرارًا أساسيًا بخفض تكاليف المعيشة. سوف يتوسع السوق، وستزداد المنافسة، وستنخفض الأسعار".

وأضاف نتنياهو أن كل الخطوات ستخفض تكاليف المعيشة لأول مرة منذ عقود.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)