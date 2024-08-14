أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعاً، الأربعاء، لتمتد سلسلة مكاسبه إلى خمس جلسات، فيما مؤشر "ناسداك"، أغلق دون تغيير، وفق "رويترز".

وجاء الارتفاع، بعد أن طمأنت أحدث بيانات عن التضخم، المستثمرين الذين يراهنون على أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وأثّرت أسهم "ألفابت"، وبعض أسهم شركات التقنية ذات القيمة السوقية الضخمة، على المؤشر "ناسداك المجمع"، ليغلق دون تغيير يذكر.

وكانت التداولات ضعيفة عموما، مع غياب كثيرين من المستثمرين، لقضاء إجازات شهر أغسطس / آب، وعدم وجود محفزات جديدة للتداول.

فيما انخفضت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة "غوغل"، 3.79 بالمئة، نتيجة تقرير صحفي يفيد أن وزارة العدل الأمريكية، تدرس خيارات من بينها تفكيك محرك البحث على الإنترنت.

وتباين أداء شركات كبرى أخرى، فقد انخفضت أسهم تسلا 6.45 بالمئة، وميتا بلاتفورمز، بينما ارتفعت أسهم مايكروسوفت 2.85 بالمئة، وإنفيديا 1.94 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500، مرتفعا 20.78 نقطة، أي 0.38 بالمئة عند 5455.21 نقطة.

وأغلق مؤشر "داو جونز الصناعي"، مرتفعا 4.99 نقطة، أي 0.03 بالمئة عند 17192.60 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك المجمع"، مرتفعا 242.75 نقطة، أو 0.61%، عند 40008.39 نقطة.