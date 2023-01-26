"مصرف لبنان" يجمد حسابات شركة صرافة بعد فرض عقوبات أمريكية عليها

وقال المصرف المركزي في بيان، إنه جمد أيضا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.

بدوره نفى حسن مقلد أن يكون له أو لشركته علاقات مالية بحزب الله، وقال إنه سيقدم طعونًا قانونية على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضده وضد الشركة، مشيرا إلى أن "الأساس الذي بنيت عليه العقوبات تضمن معلومات كاذبة".