"مصرف لبنان" يجمد حسابات شركة صرافة بعد فرض عقوبات أمريكية عليها
جمّد مصرف لبنان المركزي جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة "ستيكس" ومالكها حسن مقلد، اليوم الخميس، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهما صلات مالية بجماعة حزب الله المدرجة على القائمة السوداء.
وقال المصرف المركزي في بيان، إنه جمد أيضا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.
بدوره نفى حسن مقلد أن يكون له أو لشركته علاقات مالية بحزب الله، وقال إنه سيقدم طعونًا قانونية على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضده وضد الشركة، مشيرا إلى أن "الأساس الذي بنيت عليه العقوبات تضمن معلومات كاذبة".