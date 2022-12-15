ما رهانات مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟

وتسعى مصر عبر القروض الجديدة، إلى دعم اقتصاد البلاد الذي سجل ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم، وتراجع احتياط النقدي الأجنبي، بجانب صعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد احتياجات البلاد الضرورية من السلع والمنتجات.

ورأى عدد من المحللين الذين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، أن الهدف من الحصول على القرض بجانب القروض المندرجة منه، تكمن تفاصيله في ضمان استمرار التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، بالتزامن مع صعوبة الاقتراض الخارجي عبر طرح السندات الدولية.

وأرجع المحللون صعوبة الاقتراض عبر السندات إلى القفزات الكبيرة في أسعار الفائدة على الدولار وعوائد السندات الأمريكية، جراء الإجراءات الأخيرة للبنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تخفيض مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني المصري إلى سلبية بدلا من مستقرة، وهذا الأمر يثير قلق المستثمرين الأجانب.