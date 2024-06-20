شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
قررت شركة "ترانسافيا" للطيران منخفض التكلفة، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، التي كانت مجدولة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه كان من المفترض أن تستأنف الشركة رحلاتها من إسرائيل إلى أمستردام، لكنها تراجعت عن قرارها.
وأفاد مسافرون كان من المفترض أن يقوموا برحلاتهم مع الشركة، خلال الأشهر المُقبلة، بأنه تم إلغاء تلك الرحلات، وإبلاغهم بذلك عبر رسائل نصية طارئة.
وقالت الصحيفة إن "العديد من شركات الطيران عادت بالفعل إلى العمل في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، لكن هُناك بعضها لا يزال ينتظر العودة إلى إسرائيل.
وإحدى تلك الشركات التي توقفت عن العمل هي شركة "ترانسافيا"، التي تقوم بتشغيل رحلات جوية مباشرة على خط "باريس - تل أبيب".
وأوضحت الصحيفة، أن "ترانسافيا وهي تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كيه إل إم"، وقبل بدء الحرب في غزة، كانت تقوم أيضًا برحلات جوية مباشرة على خط "أمستردام -تل أبيب"، لكن منذ بداية الحرب توقف الخط عن العمل".
وأفادت بأنه "قبل بضعة أشهر، افتتحت عملية البيع على الخط المتجه إلى أمستردام، لكن يوم الأربعاء تلقى العديد من الإسرائيليين إخطارات بإلغاء رحلاتهم إلى العاصمة الهولندية، كان من المفترض أن تتم في الأشهر المقبلة".
وتابعت أنه "في الوقت الراهن، ليس من الواضح متى أو ما إذا كانت شركة الطيران ستعمل على تشغيل رحلات مباشرة مرة أخرى على الخط إلى أمستردام.
وكانت الشركة الأم "كيه إل إم" قد أعلنت قبل أسابيع إلغاء جميع الرحلات الجوية على خط "أمستردام - تل أبيب" لشهريْ يوليو/تموز وأغسطس/آب، وذلك "لاعتبارات تجارية".