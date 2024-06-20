شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

قررت شركة "ترانسافيا" للطيران منخفض التكلفة، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، التي كانت مجدولة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه كان من المفترض أن تستأنف الشركة رحلاتها من إسرائيل إلى أمستردام، لكنها تراجعت عن قرارها.

وأفاد مسافرون كان من المفترض أن يقوموا برحلاتهم مع الشركة، خلال الأشهر المُقبلة، بأنه تم إلغاء تلك الرحلات، وإبلاغهم بذلك عبر رسائل نصية طارئة.

وقالت الصحيفة إن "العديد من شركات الطيران عادت بالفعل إلى العمل في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، لكن هُناك بعضها لا يزال ينتظر العودة إلى إسرائيل.

وإحدى تلك الشركات التي توقفت عن العمل هي شركة "ترانسافيا"، التي تقوم بتشغيل رحلات جوية مباشرة على خط "باريس - تل أبيب".