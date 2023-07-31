الأرجنتين.. إضراب للمعلمين بالتزامن مع العودة للمدارس

نظم معلمون في الأرجنتين إضرابًا بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني حسب الأجندة المدرسية للأرجنتين، وفقًا لما ذكرت صحيفة "Perfil" الأرجنتينية.

ويأتي الإضراب، الذي دعت إليه نقابة المعلمين في العاصمة "بوينس أيرس"، ويُعتبر الـ12 من نوعه خلال عام 2023؛ من أجل المطالبة بإعادة جدولة رواتب المعلمين.

وقالت النقابة في بيان: "قامت حكومة رودريغيز لاريتا، مع وزير التعليم "أكونيا"، بفتح باب التجنيس لمن يرغب في العمل في التعليم طمعاً في دفع رواتب منخفضة لهذه الفئة الجديدة، ولتدعيم موقفها كحكومة في وجه مطالبات المعلمين بزيادة الرواتب"، متهمة الحكومة "باتباع سياسة مهاجمة المعلمين واضطهادهم".

وبينت أنه "في ظل مواجهة أزمة اقتصادية تتفاقم وتستمر في سحق رواتبنا، فإن الحكومة تحرمنا من إعادة تحديد الراتب الحقيقي وإن آخر ما يهمها هو التعليم"، مؤكدة أن "سياسة الهجوم والاضطهاد ضد المعلمين تطورت".

وأشارت النقابة إلى أن "مرشحي الانتخابات يقولون في الحملات الانتخابية إنهم يعطون الأولوية للتعليم ، ومع ذلك فإننا نعلم جيدًا حقيقة أن التعليم يُعاني، وهناك نقص في الوظائف الشاغرة وظروف البنية التحتية الرهيبة التي لا تقاوم أبسط العيوب المناخية".

وعاد، اليوم الإثنين، أكثر من 579 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والثانوية إلى المدارس في بوينس آيرس، في بداية المرحلة الثانية من العام الدراسي.

في حين أكدت السلطات في بوينس آيرس أن الإضراب لن يؤثر على الخدمة التعليمية، حيثُ سيتم فتح جميع المدارس.

وادعى رئيس الحكومة لاريتا أن "أقلية تريد معاقبة بعض الطلبة، وأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بسبب هذا الإجراء"، مؤكدًا أنهم "لن يكونوا قادرين على ذلك"؛ لأن "المدارس ستكون مفتوحة وهذه المجموعة المسيسة لن تحدث الضرر الذي تسعى إليه".

وقررت الحكومة منح بدل استثنائي لنحو 35 ألف معلم من المدارس، التي تديرها الدولة، من الذين لم تكن لديهم غيابات غير مبررة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وبموجب قرار الحكومة، سيحصل مدرس الصف المتفرغ، الذي عمل من الأول من شهر شباط/فبراير إلى 30 من شهر حزيران/يونيو الماضي، دون غياب واحد، على بدل غير عادي لمرة واحدة قدره 60 ألف بيزو.

وستعمل الحكومة على تغطية التكلفة الإضافية الناتجة عن تلك المنح من خلال استخدام الأموال المحصلة من الخصم المقرر على المعلمين الذين فقدوا الحضور بسبب الالتزام ببعض التدابير القوية.

المصدر: صحيفة "Perfil" الأرجنتينية