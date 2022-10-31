اتفاق بين تركيا وأوكرانيا لتحريك 14 سفينة بموجب اتفاق الحبوب

اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، الأحد، على خطة حركة سيتم تطبيقها، الإثنين، على 14 سفينة موجودة في المياه التركية، بعد يوم واحد من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضًا على إجراء عمليات تفتيش، غدًا، لأربعين سفينة مغادرة.

وأضاف المركز في بيان أنه جرى إبلاغ الوفد الروسي بالخطتين.