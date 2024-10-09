خبير: ضرب إيران سيرفع النفط لـ130 دولارا للبرميل (فيديو إرم)

توقع الخبير الاقتصادي أنور القاسم أن يتسبب الاستهداف المحتمل لمنشآت نفطية إيرانية برفع أسعار النفط عالميًا إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حاليا حول 70 دولارًا للبرميل.

وقال القاسم لـ"إرم نيوز"، إن "مثل هذه الضربة المنتظرة التي قد تطول منشآت نفطية إيرانية، تؤثر على الاقتصاد الدولي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مثل هذه الضربة ستضعف الاقتصاد بنسبة 0.4%".

وأشار إلى أنه "في حال استهداف منشآت نفطية، سيترتب عن ذلك اضطرابات في الأسواق الدولية، التي تعاني من التضخم حتى هذه اللحظة وتحاول الخروج من الأزمة التي ضربت الاقتصاديات الدولية".

وبيّن القاسم أن "توسيع العمليات العسكرية وحدوث حرب في الشرق الأوسط قد يغير المعادلة الدولية الاقتصادية والسياسية، وقد يدخل أطرافًا دولية أخرى في هذا الصراع".

ولفت إلى أن "إسرائيل تستغل ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه المرحلة، وتوجّه ضربات قوية خارج القانون الدولي، لكونها آمنة من العقاب".