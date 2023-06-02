من هو "محمد شيمشك" أمل تعافي الاقتصاد التركي؟
أفادت وسائل إعلام تركية وعالمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينوي الاستعانة بـ"رجل المهام الاقتصادية الصعبة" الوزير التركي السابق محمد شيمشك، سعيًا إلى إصلاح السياسات الاقتصادية في تركيا، التي تعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا.
وكان شيمشك (56 عامًا)، حظي بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية التركي سابقًا، وقد يكون منحه دورًا اقتصاديًا الآن، بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ أعوام في تركيا والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وسيطرة الدولة على الأسواق.
وأعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري في البلاد زاد 18.8% على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو/ أيار، في وقت فقدت فيه الليرة التركية ما يزيد على 90% من قيمتها على مدى العقد المنصرم خلال نوبات من الازدهار والكساد الاقتصادي، وفي ظل تضخم جامح، وفق وكالة "رويترز".
وكانت صحيفة "صباح" التركية أفادت بأن أردوغان، يخطط لإعادة "الحرس القديم" من أجل إدارة الاقتصاد التركي؛ وبأن "الوزيرين السابقين جودت يلماز ولطفي إيلفان، سيشاركان في الإدارة المالية الجديدة، تحت قيادة شيمشك".
شيمشك.. ورسم السياسة الاقتصادية
تسارعت التكهنات بشأن دور محتمل لشيمشك، بعد أن أجرى محادثات مع أردوغان، الأسبوع الجاري، حيث أوردت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن أردوغان وشيمشك، عقدا اجتماعًا لمدة ساعتين ونصف يوم الإثنين.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن "أردوغان، كان يفكر بتعيين شيمشك، نائبًا للرئيس، لكن شيمشك، فضل تولي دور المسؤول المباشر عن رسم السياسة الاقتصادية، وبالتالي يمكن أن يتولّى منصب وزير الخزانة والمالية".
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، بشأن تعيين شيمشك، في الحكومة الجديدة، إن شيمشك "أعرب عن دعمه غير المباشر لهذه العملية، وسيواصل المضي قُدمًا".
وأضاف قالن، لقناة "AHaber TV" التركية، أن "شيمشك، سيواصل المساهمة في السياسات الاقتصادية سواء أصبح جزءًا من الحكومة الجديدة أم لا".
وكان شيمشك، بارك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" فوز أردوغان بالانتخابات التركية، الأحد الماضي، قائلًا: "أهنئ رئيسنا أردوغان، الذي أُعيد انتخابه بدعم قوي من شعبنا في مسيرته السياسية التي استمرت ربع قرن، وأتمنى التوفيق لرئيسنا في خدمته لأمتنا، وأتمنى أن يحمل العصر الجديد كل التفاؤل لبلدنا والعالم".
وقال الرئيس التركي، في خطاب النصر الذي ألقاه من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة أمام حشد من أنصاره: "سنخصص كل ما نملك لخدمة الشعب التركي، وتضميد آثار الزلزال"، مؤكدًا عزمه خفض نسبة التضخم "كما تم تخفيض نسبة الفائدة".
كما أكد أن تركيا لا بد أن تمتلك اقتصادًا إنتاجيًا، وعبر عن فخره بعدم لجوء حكومته إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بعد أن سددت آخر ديونها العام 2013.
خلاف أردوغان وشيمشك
الخلاف الأبرز بين أردوغان وشيمشك، يتعلق بنسبة الفائدة المفروضة، إذ يتمسك الرئيس التركي بضرورة خفضها، فيما يرى وزير المالية السابق أن الحاجة ملحة لرفعها عندما تقتضي الضرورة لمعالجة أي طارئ على الاقتصاد المحلي.
يذكر أن السلطات التي يطلبها شيمشك، تدور في أغلبها حول السياسة النقدية، التي أصبحت تتماشى مع رؤية أردوغان، منذ تولي محافظ البنك المركزي الجديد منصبه، في مارس/آذار 2021، بينما يعتقد المراقبون أن "الفجوة قد تكون أكبر من أن تسَد".
من ناحيتها، اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن عودة شيمشك، المحتملة، بالإضافة إلى تشكيل فريق يحظى بمصداقية دولية، ستكون "خطوة مشجعة للاستثمار الأجنبي قد تلقى صدى إيجابيًا واسعًا".
من هو محمد شيمشك؟
شغل شيمشك، منصب نائب رئيس وزراء تركيا من 2015 إلى 2018، حيث كان مسؤولًا عن إدارة سياسات الاقتصاد الكلي، وكان من قبل بمنصب وزير المالية من (2009-2015)، كما كان وزيرًا للاقتصاد بين (2007-2009)، وفق وسائل إعلام تركية.
ووُلد شيمشك، وهو من أصول كردية، عام 1967 في قرية صغيرة تابعة لمدينة "باتمان" جنوب شرق تركيا، وهو متزوج وله ولدان، ويجيد اللغات: التركية والإنجليزية والكردية، بطلاقة.
وصاغ "الرجل الاقتصادي القوي" سياسة حزب "العدالة والتنمية" التركي المالية، والذي كان يمثله بالبرلمان في الأعوام 2007 و2011 و2015، تلك السياسة المالية التي ساعدت تركيا على التعافي بقوة من الأزمة المالية العالمية، كما أجرى إصلاحات بعيدة المدى، حيث أسس مجلس التدقيق الضريبي، وتبسيط اللوائح الضريبية، وتعزيز حقوق دافعي الضرائب، وتقليص اقتصاد الظل.
وبين عامي 1998 و2000، كان شيمشك، كبير الاقتصاديين ومحللًا مصرفيًا في "دويتشه بندر" للأوراق المالية في إسطنبول، وعمل في مؤسسة "Merrill Lynch" في لندن لمدة 7 أعوام كخبير اقتصادي، ثم كرئيس للبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل في "وول ستريت" لصالح "UBS Securities" في نيويورك (1997) وككبير الاقتصاديين في السفارة الأمريكية في أنقرة (1993-1997).
وشيمشك، حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة أنقرة، والماجستير في العلوم المالية والاستثمارات من جامعة "إكستر"، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري للندوة الاقتصادية العالمية (GES).
وتم ترشيحه كواحد من أقوى 500 شخص على هذا الكوكب من قبل "فورين بوليسي" في العام 2013.