من هو "محمد شيمشك" أمل تعافي الاقتصاد التركي؟

أفادت وسائل إعلام تركية وعالمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينوي الاستعانة بـ"رجل المهام الاقتصادية الصعبة" الوزير التركي السابق محمد شيمشك، سعيًا إلى إصلاح السياسات الاقتصادية في تركيا، التي تعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا.

وكان شيمشك (56 عامًا)، حظي بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية التركي سابقًا، وقد يكون منحه دورًا اقتصاديًا الآن، بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ أعوام في تركيا والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وسيطرة الدولة على الأسواق.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري في البلاد زاد 18.8% على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو/ أيار، في وقت فقدت فيه الليرة التركية ما يزيد على 90% من قيمتها على مدى العقد المنصرم خلال نوبات من الازدهار والكساد الاقتصادي، وفي ظل تضخم جامح، وفق وكالة "رويترز".

وكانت صحيفة "صباح" التركية أفادت بأن أردوغان، يخطط لإعادة "الحرس القديم" من أجل إدارة الاقتصاد التركي؛ وبأن "الوزيرين السابقين جودت يلماز ولطفي إيلفان، سيشاركان في الإدارة المالية الجديدة، تحت قيادة شيمشك".