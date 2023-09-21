"المركزي التركي" يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا إلى 30% لمحاربة التضخم الجامح.

وقال البنك، إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ"إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار".

وأضاف في بيان، أن "التضخم فاق التوقعات لتموز/يوليو وآب/أغسطس"، معتبرًا أنه "سيبقى قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات".

وسجلت تركيا تسارعًا في التضخم خلال آب/أغسطس الماضي، إذ لامس نسبة 60% على فترة عام.

ويعتقد المحللون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.