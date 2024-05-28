استقرار أسعار الذهب مع اتجاه الأنظار لبيانات التضخم الأمريكية‎

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي.

وبقي سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2351.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1% في الجلسة السابقة، وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8% إلى 2352.30 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي.

وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات اقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.

ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63% تقريباً لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لخدمة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.81 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4% ليصل إلى 992.50 دولار.