أسعار اليورانيوم تسجل ارتفاعاً طفيفاً بعد انقلاب النيجر

سجلت أسعار اليورانيوم صعودا طفيفا منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر، الأسبوع الماضي، في ظل استمرار عمليات التعدين في سابع أكبر منتج في العالم لهذا المعدن المشع، لكن شركة استشارية قالت إن الأسعار قد ترتفع في الأسابيع المقبلة.

وقالت شركة أبحاث السوق والاستشارات (يو.إكس.سي)، الثلاثاء، إن سعر المعاملات الفورية لليورانيوم المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج مرضى السرطان ارتفع إلى 56.25 دولار للرطل، الاثنين، من 56.15 دولار قبل أسبوع.

وارتفع السعر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المثلين، لكنه انخفض كثيرا عن ذروة سجل فيها 140 دولارا وبلغها عام 2007.

وقالت شركة "أورانو" الفرنسية للوقود النووي، التي تشغل مناجم يورانيوم في النيجر، الأسبوع الماضي، إن أنشطتها مستمرة على الرغم من الانقلاب، مؤكدة مرة أخرى استمرار الأنشطة التشغيلية على الرغم من خطط فرنسا لإجلاء مواطنيها، موضحة أن 99% من موظفيها في البلاد من مواطني النيجر.