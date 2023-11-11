العراق يعزّز أصوله بالنقد الأجنبي لتمويل التجارة

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، عن مصدر حكومي قوله إن مسؤولين من البنك المركزي العراقي عقدوا "اجتماعات مكثّفة" مع مسؤولين أمريكيين في أبو ظبي، في الأيام الأخيرة؛ لبحث عمليات تحويلات خارجيّة لتغطية الواردات.

وأضاف المصدر الحكومي أن العراق عزّز أصوله المقوّمة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري؛ لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الدولة المصدّرة للنفط تحرّكت أيضا لتعزيز أصولها بالدرهم الإماراتي، وتتفاوض على زيادة أصولها المقوّمة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي.