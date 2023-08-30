تقرير: انخفاض كبير في مبيعات الأسواق الإسبانية

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن الزيادة في تكلفة الإنتاج أثرت كثيرًا على أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق، وهو ما انعكس سلبًا على الحجم الحقيقي للمبيعات، بفعل انخفاض الطلب على المنتجات التي ارتفعت أسعارها، وفق تقرير صدر عن بنك إسبانيا، الإثنين الماضي.

وذكر التقرير أن القطاع الاستهلاكي يسير في هذا الاتجاه منذ أشهر؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي، مما جعل إسبانيا الدولة الثانية أوروبيًا من حيث ارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 11.2%، وانخفض حجم المبيعات بنسبة 0.9%.

وبحسب استطلاع أجرته شركة "Aecoc"، من المتوقع انخفاض حجم المبيعات في الجزء الثاني من العام الجاري أيضًا، حيث تعتقد 70% من الشركات المصنعة وموزعي المواد الاستهلاكية أنه اعتبارًا من سبتمبر المقبل سيكون المشترون أكثر تأثرًا بانخفاض قوتهم الشرائية، مما قد يؤثر على سلوكهم الشرائي.