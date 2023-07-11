فرنسا.. 650 مليون يورو فاتورة شركات التأمين نتيجة أضرار أعمال الشغب

وكان الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف أي "280 مليون يورو"، وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعاً وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاماً) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالي 1160 قاصراً، وفقاً لأرقام وزارة العدل، ومن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالي 400 شخص، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.

أعلنت شركات التأمين في فرنسا، الثلاثاء، عن أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي، تبلغ 650 مليون يورو.