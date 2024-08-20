تكتسب العملات المشفرة شعبية كبيرة حول العالم، خاصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وفرنسا ليست استثناء، إذ يستثمر واحد من كل أربعة شباب فعلًا في العملات الرقمية.

هذا الأمر بات جليًّا في بلدة تالنس الفرنسية، بالقرب من بوردو، إذ أصبح من الممكن الآن الدفع بالعملات المشفرة في المتاجر، وهي طريقة ذكية لجذب عملاء جدد.

ووفق قناة "أورب 1"، في تالنس، فإنه من خلال تطبيق يسير ينزله التاجر على هاتفه الذكي، يصبح الدفع بالعملة المشفرة ممكنًا.

ويقول برتران كوزان، رئيس وكالة التنمية الاقتصادية لتالنس: "يمتلك حاملو العملات المشفرة محفظة، وبالتالي يحتفظون فيها بأموالهم، وكل ما عليهم أن يوجّهوا هواتفهم نحو رمز الاستجابة السريعة عند التاجر، وبالتالي سيدفعون ثمن مشترياتهم".

ويوضح بالنسبة للدافع "يُخصم منه العملات المشفرة، بالإضافة إلى الضريبة الثابتة والضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة".

سهلة الاستخدام للغاية

بالنسبة لفريديريك مارتينيز، الذي يدير مطعم Alcala الإيطالي وسط تالنس التي تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، 27% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا، فقد اعتمد نظام الدفع بالعملات المشفرة هذا فورًا.

ويقول: "لقد دعمت الفكرة لأنه لدينا اليوم أيضًا عملاء صغار في السن، وهم بالتأكيد مهتمون بالعملات المشفرة"، ويضيف "في الواقع، كان لدينا شباب من الجامعة طلبوا مني هذا، وقالوا بالنسبة لنا، إنها سهلة الاستخدام للغاية".

وتشير "أورب 11" إلى أنه في تالنس اليوم، يوجد 17 محلًّا تجاريًّا يقبل الدفع بالعملات المشفرة، والهدف مضاعفة العدد مع بداية العام الدراسي.