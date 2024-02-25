برنامج لرفع قيمة المؤسسات في سوق أسهم كوريا الجنوبية
تعتزم كوريا الجنوبية الإعلان عن "برنامج رفع قيمة المؤسسات"، يوم غد الإثنين، في إطار تشجيع التقييمات الأعلى للشركات في سوق الأسهم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها السبت، إن كوريا الجنوبية قد تصبح الثانية، بمثابة "اليابان"، بفضل انتعاش سوق الأوراق المالية غير المتوقع فيها، بفضل أحد المساهمين النشطاء في حكومتها.
وتابعت: "يبدو أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، كان من بين أولئك الذين يراقبون الارتفاع الأخير في الأسهم اليابانية، الذي أعاد مؤشر نيكي إلى ما فوق أعلى مستوياته في عام 1989 هذا الأسبوع".
ولفتت إلى إعلان الهيئات التنظيمية الكورية عن تدابير محتملة لتشجيع التقييمات الأعلى في سوق الأسهم، مثل سياسة التشهير بالشركات المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي استلهمت تدابير مماثلة اتخذت في اليابان العام الماضي.
وتوقعت أن يتم الإعلان عن حزمة رسمية من الإصلاحات، يوم غد الإثنين، تُعرف باسم "برنامج رفع قيمة المؤسسات".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إحدى الدراسات قولها إن "ضريبة الميراث المرتفعة تعطي الأسر التي تسيطر على العديد من الشركات الكورية الكبرى سببًا لإبقاء التقييمات منخفضة، واستخراج النقد بطرق أخرى، مثل المعاملات المشكوك بها مع الأطراف ذات الصلة".
وأضاف التقرير أن العلاقات الوثيقة بين تلك العائلات والحكومة أعاقت عملية الإصلاح.
ووفق الصحيفة، ارتفعت أسهم شركة "هيونداي موتور" التي يتداول سهمها تحت الرمز "005380" بنسبة 0.21%، فيما انخفضت أسهم "كيا" تحت الرمز "000270" بنسبة 0.75%، وهي شركات شقيقة تشكل معًا ثالث أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات، بعد "تويوتا موتور" ومجموعة "فولكس فاجن"، التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 30% من حيث القيمة بالدولار منذ خطاب زعيم كوريا الجنوبية الشهر الماضي، متقدمةً بذلك على أقرانها.
ولا تزال الأسهم منخفضة على العديد من المقاييس، إذ يتم تداول سيارات "هيونداي" بنسبة 70% فقط من صافي قيمة الأصول، وهي نسبة تركز عليها حكومة كوريا الجنوبية بشكل خاص، بحسب "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المحلل، دوغلاس كيم، قوله إن "44% من جميع الأسهم الكورية تم تداولها بأقل من صافي قيمة الأصول في وقت قريب من خطاب يون في يناير، ومن الناحية النظرية، هذا يعني أن المستثمرين سيكونون في وضع أفضل إذا تمت تصفية أصول هذه الشركات".
وأضافت الصحيفة أن شركة "جنرال موتورز" تعمل على نفس نهج شركة "هيونداي"، لكن يمكن القول إن "هيونداي" و"كيا" تستحقان تقييمًا أعلى مقارنة بنظيرتيهما اليابانيتين اللتين شقتا طريق التقدم البطيء والمضطرد في الأسواق العالمية، والذي يتبعه الآن المنافسون الكوريون.
وأشارت إلى أنه يتم تداول الأسهم في أفضل فئة من سيارات "تويوتا" بحوالي 1.5 ضعف صافي قيمة الأصول.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "إن شركة "هيونداي" تعد ثاني أكبر المنافسين في صناعة السيارات في الهند، حيث تحظى هناك شركات صناعة السيارات بتقييم أفضل بكثير من قبل مستثمري الأسهم".
ولفتت إلى تقرير نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية الشهر الجاري، أفاد بأن شركة "هيونداي" تدرس تقييمًا بقيمة 30 مليار دولار في طرح عام أولي بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بقيمتها السوقية البالغة 48 مليار دولار فقط.