برنامج لرفع قيمة المؤسسات في سوق أسهم كوريا الجنوبية

تعتزم كوريا الجنوبية الإعلان عن "برنامج رفع قيمة المؤسسات"، يوم غد الإثنين، في إطار تشجيع التقييمات الأعلى للشركات في سوق الأسهم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها السبت، إن كوريا الجنوبية قد تصبح الثانية، بمثابة "اليابان"، بفضل انتعاش سوق الأوراق المالية غير المتوقع فيها، بفضل أحد المساهمين النشطاء في حكومتها.

وتابعت: "يبدو أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، كان من بين أولئك الذين يراقبون الارتفاع الأخير في الأسهم اليابانية، الذي أعاد مؤشر نيكي إلى ما فوق أعلى مستوياته في عام 1989 هذا الأسبوع".

ولفتت إلى إعلان الهيئات التنظيمية الكورية عن تدابير محتملة لتشجيع التقييمات الأعلى في سوق الأسهم، مثل سياسة التشهير بالشركات المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي استلهمت تدابير مماثلة اتخذت في اليابان العام الماضي.

وتوقعت أن يتم الإعلان عن حزمة رسمية من الإصلاحات، يوم غد الإثنين، تُعرف باسم "برنامج رفع قيمة المؤسسات".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إحدى الدراسات قولها إن "ضريبة الميراث المرتفعة تعطي الأسر التي تسيطر على العديد من الشركات الكورية الكبرى سببًا لإبقاء التقييمات منخفضة، واستخراج النقد بطرق أخرى، مثل المعاملات المشكوك بها مع الأطراف ذات الصلة".

وأضاف التقرير أن العلاقات الوثيقة بين تلك العائلات والحكومة أعاقت عملية الإصلاح.