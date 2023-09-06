الأسهم اليابانية تواصل مكاسبها بدعم من ضعف الين وصعود النفط

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الأربعاء، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.62% عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعًا 0.62% عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عامًا.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعًا للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكي منذ منتصف مايو/ أيار والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل/ نيسان.