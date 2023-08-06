صندوق الاستثمارات السعودي يدير أصولًا تجاوزت 594 مليار ريال في 2022

نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.

وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.

وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته 8% وأسس 25 شركة في 2022؛ مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أن 23% من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68% استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة.

وأضاف أن 17% من أصوله تدار خارجيًا، بينما تتم إدارة 83% داخليًا.

وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونج كونج سيدعم استمرار نمو الصندوق، ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.