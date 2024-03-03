صحيفة: سلع صينية رخيصة قد تحدث "صدمة ثانية" لاقتصادات العالم

توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تكون دول العالم على موعد مع ما وصفته بـ"الصدمة الصينية" الثانية، المتعلقة بصادرات السلع الرخيصة التي تنتجها بكين.

وذكرت الصحيفة، الأحد، أنه "من أجل حل المشاكل الاقتصادية، تعمل الصين على زيادة إنتاج السلع التي تتجاوز الطلب المحلي، لذلك ستشهد البلدان في أنحاء العالم موجة ثانية من الواردات الصينية الرخيصة، على غرار الموجة الأخيرة من المنتجات الصينية التي أدت لإفلاس بعض المصانع في الغرب".

وقالت إنه "قبل 20 عاما، شهد الاقتصاد العالمي الصدمة الصينية الأولى، التي تعني التدفق الحاد للمنتجات الرخيصة من الصين".

ويقول اقتصاديون، إن "الوضع قد يتكرر قريبًا مع قيام بكين بزيادة الصادرات لإنعاش اقتصادها، حيث ستنتج المصانع الصينية عددًا من السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة، التي تفوق ما هو مطلوب للاستهلاك المحلي".

وبحسب الصحيفة، "في الموجة الأولى، ساعدت زيادة الصادرات الصين بإبقاء التضخم منخفضاً. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون التأثير الانكماشي أقوى في المرة الثانية لأنه لن يقابله طلب صيني على السلع الأساسية".