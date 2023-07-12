هبوط الدولار لأدنى مستوى في شهرين

تراجع الدولار مسجلًا أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء مقابل العملات الرئيسة الأخرى قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وقفز الين إلى أعلى مستوى في شهر واحد متجاوزًا سعر 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر، وذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والرهانات على تعديل بنك اليابان للسياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر.

ويركز المستثمرون بشدة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إذ من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم الأساسي خمسة في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران وأن تقدم البيانات المزيد من الوضوح حول خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مواجهة التضخم.

وقبيل صدور البيانات هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34 مواصلاً الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.