أسهم أوروبا تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع

تراجعت أسهم أوروبا، اليوم الجمعة، وسط انحسار أوسع نطاقا في السوق لتتجه صوب أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأمريكية التي قد توضح توقعات السياسة النقدية.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 % في بداية مضطربة لعام 2024 بعد مكاسب في ثمانية أسابيع متتالية نتيجة تزايد الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

وقاد قطاعا البيع بالتجزئة والتكنولوجيا التراجع بانخفاضهما نحو1 % لكل منهما.