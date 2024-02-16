المغرب.. تزويد أوروبا بالهيدروجين الأخضر يُغري شركات عالمية

تُغري سياسة الطاقة في المغرب وإمكاناته المتاحة كبريات الشركات العالمية؛ ما يضعها في دائرة اهتمام مجموعة من الدول الأوروبية، خصوصاً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، باعتباره طاقة المستقبل.

وأفادت تقارير مختصة في مجال الطاقة، بأن ألمانيا تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر من دول شمال أفريقيا، وفي مقدمتها المغرب، كما يتهم مستثمرون من أستراليا وفرنسا والهند وبريطانيا بإقامة مشاريع في المغرب.

وخصص صندوق التنمية الألماني، أخيرًا، نحو 291 مليون دولار، لدعم المطورين في المغرب وعدة دول أخرى المتخصصين في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

وكانت دراسة أجرتها شركة "Aurora Energy Research"، كشفت أن استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب سيكون أكثر جدوى اقتصادياً من الإنتاج المحلي في أوروبا بحلول عام 2030.