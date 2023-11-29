أسعار الذهب تصل إلى ذروتها خلال 7 أشهر

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 في المئة أن يقرر المركزي الأمريكي خفض الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50 في المئة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدًا الخميس.

الدولار يصل إلى أدنى مستوى

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 في المئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.