تراجع غير متوقع لأسعار المستهلكين في أمريكا خلال يونيو

تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في يونيو/ حزيران، وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام، مما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف، ليقترب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة "رويترز"، أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.1% الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغير في مايو/ أيار.

وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو/ حزيران، ارتفع المؤشر 3% انخفاضًا من 3.3% على أساس سنوي أيضا في مايو/ أيار.

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وكان اقتصاديون قد توقعوا، في استطلاع لـ"رويترز"، ارتفاع المؤشر ما بين 0.1 على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وتتباطأ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروة 9.1% في يونيو/ حزيران 2022.

ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف المركزي الأمريكي وهو 2%.

وباستثناء أسعار الأغذية والطاقة التي عادة ما تكون متقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.1% في يونيو/ حزيران بعد الصعود 0.2% في مايو/ أيار.

وعلى أساس سنوي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% في يونيو/ حزيران، بعد أن صعد إلى 3.4% في مايو/ أيار.



