التغيرات المناخية تعيق خطط المغرب العربي لزيادة إنتاج الزيتون

شكلت التغيرات المناخية والجفاف والحرائق قاسمًا مشتركًا بين منتجي الزيتون في المغرب العربي، الذين يواصلون عملية قطف الزيتون، وسط مساعٍ من حكومات المنطقة لرفع مساحات الأشجار المزروعة وزيادة الدعم الحكومي.

وتعكس إحصاءات المجلس الدولي للزيتون للموسم الماضي، دور صناعة زيت الزيتون في دول تونس والمغرب والجزائر، وبصورة أقل ليبيا وموريتانيا، فقد تصدرت تونس دول المنطقة العربية واحتلت المرتبة الثالثة عالميًّا في إنتاج الزيتون بأكثر من 261 مليون لتر، وجاء المغرب في المرتبة الثانية عربيًّا والخامسة عالميًّا بمحصول وصل إلى 217 مليون لتر، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًّا بإنتاج قُدر بأكثر من 99.1 مليون لتر.

وما أهّل هذه الدول لنجاح غراسة الزيتون هو توفر شروط التربة التي تحتوي على نسبة كبيرة من كربونات الكالسيوم، إضافة إلى السقي المستمر من أجل محصول وفير، وغرس أصناف تنتج زيوتًا ذات جودة نوعية، مثل أشجار تدعى "كرونايكي" و"أربكينا" و"أربوصانا"؛ ما يؤهلها لحجز مكان في سوق التصدير إلى الخارج.

في تونس، التي تصل نسبة تصدير منتجها الزراعي إلى 50 في المئة من إجمالي الصادرات التونسية، توقعت وزارة الزراعة في البلاد إنتاج 210 آلاف طن من زيت الزيتون الموسم الجاري، بزيادة 11 في المئة عن الموسم السابق. ورغم هذه الوفرة فإن المرصد التونسي للاقتصاد حذر، في تقرير بعنوان "تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس" بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من زيادة حجم تصدير زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية أو بطلب من المصنعين التونسيين.