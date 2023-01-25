الذهب حبيس نطاق ضيق قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية



تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، في حين تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولارًا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0249 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل/نيسان 2022 أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1940.00 دولارًا.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها غدًا الخميس، والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير/ كانون الثاني وأول فبراير/ شباط.

وإذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبًا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.