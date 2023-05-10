بايدن: التخلف عن سداد الدين العام الأمريكي "ليس خيارا واردا"



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "ليس خيارا واردا"، وذلك بعد اجتماع عقده بشأن هذا الملف مع قادة الكونغرس.

ولا يوجد حتى الآن، اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن الأمر يتطلّب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.