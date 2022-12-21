الإمارات تزود عدن بأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة عدن جنوبي البلاد.

تنص الاتفاقية على إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة، التي ستسهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود.

والمشروع هو أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن.

وقال وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إن "أعمال المسح الخاصة بالمحطة قد بدأت فعليا منذ شهر، وإن هناك حرصا كبيرا على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قال، في وقت سابق، إن المحطة ستدخل الخدمة فعليا في مطلع يونيو 2023.