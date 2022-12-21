الإمارات تزود عدن بأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة عدن جنوبي البلاد.
تنص الاتفاقية على إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة، التي ستسهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود.
والمشروع هو أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن.
وقال وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إن "أعمال المسح الخاصة بالمحطة قد بدأت فعليا منذ شهر، وإن هناك حرصا كبيرا على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قال، في وقت سابق، إن المحطة ستدخل الخدمة فعليا في مطلع يونيو 2023.
ويتوقع أن ترفع المحطة القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية في عدن، التي تعاني عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تقول مؤسسة كهرباء عدن إن إجمالي توليد الطاقة في جميع محطاتها الحكومية والمستأجرة يبلغ نحو 200 ميجاوات، فيما يبلغ إجمالي أحمال عدن خلال الصيف أكثر من 600 ميجاوات، وتنخفض شتاء إلى نحو 300 ميجاوات.
يذكر أن محطة "بترومسيلة" لتوليد الطاقة في عدن تولد نحو 90 ميجاوات في مرحلتها الأولى، لكنها توقفت منذ نحو شهر عن العمل؛ جراء نفاد الوقود من النفط الخام المشغل لها، وعدم مقدرة الحكومة على تزويدها بالنفط الخام اليمني من ميناء شبوة جراء اعتداءات الحوثيين.