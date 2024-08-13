استقر الدولار اليوم الثلاثاء في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أمريكية لتقيم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، في حين ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف خسائر التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة للين.

وصعد الدولار 0.33% إلى 147.72 ين، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوع عند 148.23 الليلة الماضية قبل موجة من جني الأرباح.

وقالت مصادر حكومية لرويترز، إن البرلمان الياباني يخطط لعقد جلسة خاصة في 23 أغسطس آب لمناقشة قرار البنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

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واستقر اليورو عند 1.0938 دولار، بعد أن ارتفع بشكل طفيف الليلة الماضية واقترب من 1.0944 دولار و1.0963 دولار.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته عند 1.2778 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 103.13.

وتسبق بيانات أسعار المنتجين التي ستصدر في وقت لاحق تقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره غدا الأربعاء، وقد تحرك البيانات الأسواق؛ لأنها تصب في مقياس الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتترقب الأسواق أيضا بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة لشهر يوليو تموز، والتي قد يكون لها تأثير ملموس على ما إذا كان المركزي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.17% إلى 0.6597 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6036 دولار أمريكي.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الأجور في أستراليا بأبطأ وتيرة في عام في الربع المنتهي في يونيو حزيران، وهو ما يقل عن التوقعات، في حين يشير الارتفاع الضعيف في أجور القطاع الخاص إلى أن سوق العمل تتجه إلى التباطؤ.