في خطوة مفاجئة، ألغت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل/نيسان 2025، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "الأناضول".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية هذا الخبر، قائلة: "إن شركة الطيران الأمريكية العملاقة أمريكان "إيرلاينز" ألغت رسميا جميع عملياتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل \ نيسان 2025".

ومنذ 20 يونيو/ تموز الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل القيادي العسكري البارز في ميليشيا"حزب الله" فؤاد شكر، بغارة جوية على بيروت، في 30 يوليو/ تموز، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في طهران، في 31 يوليو، بهجوم نُسب لتل أبيب رغم عدم تبنيها له.

وكانت إيران وميليشيا حزب الله تعهدتا برد "قوي وفعال" على اغتيال شكر وهنية، في حين تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع في المنطقة.