وزير الخزانة التركي يشكر الإمارات على دعمها المستمر لبلاده

أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، عن سعادته لوجوده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعن امتنانه للدعم القوي المستمر من دولة الإمارات لتركيا.

وجاءت تصريحات شيمشك خلال ختام المنتدى الثالث للأعمال الذي عقده مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أبوظبي، إبان زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات.

وقال شيمشك إن بلاده منفتحة على التجارة مع الإمارات العربية المتحدة، وخاطب الإماراتيين: "بابنا مفتوح لكم جميعًا في أي أمر يمكننا المساعدة فيه أثناء ممارسة الأعمال التجارية في تركيا".