وزير الخزانة التركي يشكر الإمارات على دعمها المستمر لبلاده
أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، عن سعادته لوجوده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعن امتنانه للدعم القوي المستمر من دولة الإمارات لتركيا.
وجاءت تصريحات شيمشك خلال ختام المنتدى الثالث للأعمال الذي عقده مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أبوظبي، إبان زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات.
وقال شيمشك إن بلاده منفتحة على التجارة مع الإمارات العربية المتحدة، وخاطب الإماراتيين: "بابنا مفتوح لكم جميعًا في أي أمر يمكننا المساعدة فيه أثناء ممارسة الأعمال التجارية في تركيا".
وذكر أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية بقيمة تقارب 50.7 مليار دولار لتعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وأضاف شيمشك في معرض تقديمه معلومات حول برنامج تركيا الاقتصادي: "برنامجنا له ثلاث ركائز رئيسية: سياسة نقدية قوية، ونظام مالي، وإصلاحات هيكلية، ونحن نهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات موثوقة وقائمة على القواعد".
وقال شيمشك: "تعكس الاتفاقيات عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك تمويل الصادرات، وسندات الزلزال، والطاقة، والدفاع، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية، ثقة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامجنا".
وتابع شيمشك: "تركيا لديها إمكانات هائلة، والتزام حكومتنا بمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي سيظهر كل تلك الإمكانات، لهذا السبب نريدكم أن تكونوا جزءًا من قصة النجاح هذه".
وصرح شيمشك: "بصفتي وزيرا للخزانة والمالية، أريدكم أن تعلموا أن تركيا منفتحة على التجارة، بابنا مفتوح لكم جميعًا بكل طريقة يمكننا مساعدتكم بها أثناء ممارسة الأعمال التجارية في تركيا".
المصدر: الأناضول