ارتفاع معظم بورصات الخليج قبل نشر بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد توفر مؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن ترتفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء 0.6% لشهر أغسطس/ آب على أساس شهري وأن ترتفع 3.6% على أساس سنوي، وفقا لمذكرة صادرة عن "ويلز فارجو".

وعادة ما تتبع السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست سياسة الاحتياطي الاتحادي إذ أن معظم هذه الدول تربط عملتها بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 0.3% مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.7% وسهم بنك الرياض 1.7%.

وبدأت الأحد شركة "أديس" القابضة للتنقيب عن النفط والغاز المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي تسويق طرحها العام الأولي، وتتطلع لسعر يتراوح بين 12.50 ريال و13.50 ريال للسهم.