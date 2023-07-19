النفط ينخفض بفعل مخاوف بشأن الطلب الأمريكي رغم التحفيز الصيني

انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في مستهل التعاملات الآسيوية في الوقت الذي توازن فيه الأسواق بين المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة وتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتراجع الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا إلى 79.41 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0403 بتوقيت غرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا إلى 75.43 دولار للبرميل.

وقال ليون لي محلل الأسواق لدى سي.إم.سي، "هناك الكثير من العوامل الإيجابية بالنسبة لأسعار النفط من زاوية العرض والطلب في الوقت الحالي، وبينما نتوقع انتعاش خام غرب تكساس الوسيط مقتربًا من 80 دولارًا للبرميل فلا يعني هذا أن السوق تضارب على الصعود لأن موقف البنوك المركزية العالمية الذي لا يميل للتشديد ما زال يمثل تراجعًا للرغبة في المخاطرة".

وأضاف "في ظل التوقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة لآخر مرة في يوليو، فإن المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة التي تحد من مكاسب سعر النفط ستستمر على الأرجح".